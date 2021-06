WallStreetBets leidis uue sihtmärgi

GameStop ja AMC kauplevad tasemel, mida keegi ei osanud aasta tagasi ette kujutada. Nüüd on Redditi kommuunis WallStreetBets leitud järgmine sihtmärk, mille aktsiat üles suruda – selleks on BlackBerry, vahendab Fortune.

Kunagise ikoonilise nutitelefonide tootja aktsia on aasta algusega võrreldes tõusnud 137 protsenti. See ei ole võrreldav aga GameStopi ja AMCga, mis on kallinenud vastavalt 1472 ja 2705 protsenti. Samas on see suurim tõus, mis on ettevõtte aktsiat viimase kahe aasta jooksul tabanud.