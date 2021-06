Tööjõupuudus kimbutab USA tööturgu

Tööpakkumise kuulutus. Foto: Reuters/Scanpix

Manpower Groupi tööhõive väljavaate uuringu kohaselt on tööle võtmine hoogustumas ja tööandjad näevad olukorda viimase 20 aasta positiivsemana, kuigi on ka mure kohtasi, vahendab Yahoo Finance.

Vaatamata positiivsetele tulevikuväljavaadetele on endiselt suureks probleemiks talentide leidmine. Seetõttu on tööturu taastumine visa ja liigub endiselt "esimesel käigul". Iga kolmas uuringus osalenu vastas, et talentide leidmine on keeruline.