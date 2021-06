Kauplemist jätkanud Barkingu osak kukkus Funderbeamis pooleks

Barkingu juht investoreid pahandanud kampaaniast: kõiki pole võimalik rahuldada

Äripäev kirjutas hiljuti, et võimsalt ülemärgitud Barkingu rahastuskampaania tekitas mitmes investoris nördimust. Barkingu juht Kustas Kõiv märkis investorite kommentaaride peale, et läbiv joon tundus ebamugavus, et ei saadud investeerida soovitud mahus.