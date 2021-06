Tallinna ja Vilniuse börsid jätkasid tõusu

Turism väljub kriisist: paberist ja pliiatsist saab iPad ja telekas

Saates“ Turismitund“ räägime nende ettevõtjatega, kes on saanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetust. See oli see toetus, mis oli peamiselt mõeldud uute toodete ja teenuste väljaarendamiseks.

