Soome analüütikud: tulekul on rekordtulemuste aasta

Soomlaste lemmikaktsiate suur nimekiri – mida osta ja mida müüa?

Helsingi börsil on nii mõnigi populaarne aktsia, millel on aasta algusega võrreldes hästi läinud. Samas on aktsiate hulgas ka kukkuvaid nuge, mis on toonud suuri kaotusi, kirjutab Kauppalehti.