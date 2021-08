Tallink müüs rõivamüügiga tegeleva tütarfirma

Tallinki laev. Foto: Liis Treimann

Tallink teatas, et väljub rõivaste frantsiisiärist ning sellega tegelev tütarfirma müüdi ära. Küll aga ei avaldatud tehingu väärtust, selgub börsiteatest.

“Keskendumaks põhiärile, müüs Tallink Grupp AS kogu talle kuulunud osaluse tütarettevõttes Baltic Retail OÜ,” teatas Tallink börsiteate vahendusel. Ettevõtte ostjaks oli Talwest Grupp OÜ. Selle omanik on Leedu ettevõtja Arminas Macys, kes on kaupluseketi Terranova omanik ja müüb Salamandri jalatseid.

