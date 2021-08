USA tarbijate kindlustunne langes 10 aasta madalaimale tasemele

Võimuliit otsib presidenti kahekesi ja loodab äravalimisele valimiskogus

Kuna riigikogus presidendi äravalimine on liiva jooksnud, on Reformierakond ja Keskerakond välja arvutanud, et suudaksid valimiskogus kahekesi presidendi ära valida.

