Eestiga sarnast Poolat ähvardab elektri hinna tõus

Poola on viimastel aastatel pidanud tunnistama, et praeguse kivisöele tugineva suurenergeetika aeg on möödas, miljardiplaanid on nii tuuleenergia kui tuumareaktori rajamiseks, kuid tegelikult kavatseb riik minna suures ulatuses maagaasil toodetud elektrile.