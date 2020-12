Jaan Kaplinski: kas jääme aina rumalamaks?

Kirjanik Jaan Kaplinski Foto: Raivo Tasso, Eksperss Meedia / Scanpix

Viga kivikirve tahumisel jääb tühiseks, viga tuumajaama projekteerimisel või viirusi uuriva labori töös võib tuua häda ja õnnetust paljudele, kirjutab Äripäeva essees kirjanik Jaan Kaplinski.

Olen palju mõelnud sellest, miks ei ole distsipliini „rumaluse psühholoogia” või „rumalusteadus”, rahvusvahelisemalt „morioloogia”. On ju kliiniline psühholoogia, spordipsühholoogia, militaarpsühholoogia, süvapsühholoogia... ja mis kõik veel. Ei saa kuidagi öelda, et rumalus oleks nii väheoluline asi, et teda pole vaja uurida. Oleme rumalusega palju kokku puutunud ja, kui oleme ausad, ka seespidiselt, see tähendab – omaenda rumalusega, taipamatusega, teadmatusega...