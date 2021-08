Eestiga sarnast Poolat ähvardab elektri hinna tõus

Belchatowi söeelektrijaam Poolas on Euroopa võimsaim ning ühtlasi maailma kõige suurema süsinikujalajäljega. Foto: Kacper Pempel

Poola on viimastel aastatel pidanud tunnistama, et praeguse kivisöele tugineva suurenergeetika aeg on möödas, miljardiplaanid on nii tuuleenergia kui tuumareaktori rajamiseks, kuid tegelikult kavatseb riik minna suures ulatuses maagaasil toodetud elektrile.

Poolal ja Eestil on nii mõndagi ühist, energeetika on seni tuginenud maast kaevataval kivil, mida ränkadele keskkonnamõjudele vaatamata peetakse riigi turvalisuse allikaks. Kummaski riigis pole tuumaenergeetikat, Poola puhul on see silmatorkav, sest teistes Ida-Euroopa suuremates riikides see tavaliselt on. Ning mõlemas riigis on kaevandussektori mõju rohepoliitikale olnud märkimisväärne.

