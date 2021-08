Aasia aktsiaturud hakkasid pärast kiiret tõusu langema

Hongkongi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Aasia aktsiaturud olid neljapäeval pärast eelmiste päevade kiiret tõusu odavnemas. Kolmapäevane tugev börsipäev USAs aitas turul aga kaotusi piirata ning vaktsineerimise sujumine aitas koroonaviirusega seotud hirme maandada, vahendab Reuters.

Globaalne inflatsioonisurve on investorite jaoks samuti teemas – täna otsustas Lõuna-Korea keskpank, et tõstab baasintressimäära 25 baaspunkti võrra, 0,75 protsendini. See on esimene suur majandus Aasias, kes on intressimäärasid tõstnud.

