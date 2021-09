Müür: börsipidu võib levida ka Funderbeami platvormile

Investor Madis Müür. Foto: Liis Treimann

Idufirmadele keskendunud investori Madis Müüri hinnangul võib Tallinna börsi buum peagi levida ka Funderbeami platvormile.

“Midagi konkreetset soovitada ei taha, aga Eesti ettevõtete poole tasub täitsa vaadata. Seal on kena areng, kuid viimase poole aasta eufooria on sealt mööda läinud, hinnad on Funderbeamis madalamad kui märtsis,” ütles investor.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099