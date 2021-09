Pensionikogujad vallatlesid Tallinna börsil, tuntud investorid näevad veel tõusuruumi

Tallinna börsil on täna korralik pidu

Tallinna börsi tänane tõus on viimase pooleteise aasta suurim. Enamus aktsiaid on kallinenud üle 1 protsendi, EfTEN ja Coop on lisanud enam kui 6 protsenti.

