Liivamägi: Tallinna börsi hinnatasemed on muutunud kalliks

Investor ja majandusteadlane Kristjan Liivamägi. Foto: Liis Treimann

Majandusteadlane ja investor Kristjan Liivamägi ütles selle nädala alguses Äripäevale, et Tallinna börsil on hinnatasemed muutunud suhteliselt kalliks. Samas näeb ta, et see ei kehti kõigi aktsiate puhul.

“Näiteks võib tuua LHV, mille hinna ja kasumi suhe (PE) on 23 ning hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe (PB) 4,6. Ettevõtte väljavaated kiireks tulude kasvuks on aga väga head,” nentis ta. Kommentaari ajal kauples LHV aktsia 45,05 euro juures.

