Suure korrektsiooni risk aktsiaturgudel kasvab

Zuma/Scanpix Foto: Wang Ying

Wall Streeti strateegide hinnangul on tugeva korrektsiooni risk aktsiaturgudel kasvamas. Aktsiate hindade liiga kiirele kasvule viitas ka Deutsche Banki juhtiv strateeg Binky Chadha, kirjutab MarketWatch.

Närvilisus Wall Streetil on kasvanud, kuna aktsiad on pikalt rallinud ning surunud peamisi indekseid ilma oluliste langusteta aina uute rekorditeni. Reedeks oli S&P 500 näidanud juba 214 päev stabiilset kasvu, mille jooksul ei ole indeks kordagi vähemalt 5 protsenti langenud. Selle ajaga on S&P 500 väärtus kerkinud 33 protsenti. See on pikim stabiilne tõus alates 2018. aastast, mil indeks oli veebruariks ilma suure languseta kerkinud 404 päeva järjest.

