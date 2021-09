Föderaalreserv plaanib "peagi" rahatrükki vähendama hakata

Föderaalreservi juht Jerome Powell. Foto: Reuters/Scanpix

Föderaalreserv teatas pärast kahepäevast kohtumist, et võib “peagi” alustada võlakirjade ostuprogrammi vähendamisega ning andis märku, et intresse võidakse hakata tõstma oodatust varem, vahendab Reuters.

Keskpanga 18st rahapoliitikust üheksa prognoosivad, et intressimäärade tõstmine on vajalik juba 2022. aastal. Föderaalreservi rahapoliitika avaldus oli turgude jaoks karmim kui arvati. Keskpank ootab, et inflatsioon saab tänavu olema 4,2 protsenti, mis on Föderaalreservi seatud eesmärgist kaks korda kõrgem.

