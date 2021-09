Investori kogemus: kriisiks valmistumisel võib kaotada palju rohkem

Investor Toomas Kivimägi on oma panused pannud pangandussektorisse ning näeb kasvu ka energiasektoris. Lisaks on ta väga optimistlik ka kahe Soome ettevõtte puhul, millelt ootab kasvu juba lähiajal. Foto: Liis Treimann

Investor ja riigikogu liige Toomas Kivimägi on pea 25 aasta pikkuse investeerimiskogemusega ning ta on õppinud, et kriisides tuleb säilitada külma närvi ning selleks valmistumisel võib kaotada palju rohkem.

Investor ja riigikogu liige Toomas Kivimägi rääkis investor Toomase tunnis enda kogemustest ja õppetundidest läbi mitme kriisi. Lisaks on tema põhimõtted päästnud tema portfelli halvimast. Kivimägi alustas investeerimisega 1997. aastal ehk aasta enne oma esimest krahhi börsil. „1998. aasta kriisi ajal tekkis küsimus, kui palju need aktsiad järgmisel päeval langevad. See oli nii kole, et muutus lausa naljakaks,“ rääkis Kivimägi.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099