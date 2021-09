Investorite riskijanu on taastumas

Lõuna-Korea börs. Foto: Reuters/Scanpix

Aasia aktsiaturud liikusid täna ülespoole, millele aitas kaasa investorite riskijanu kasv. Samas võib nafta hinna tõus kolme aasta tippu taaselustada inflatsioonihirmud ning mõjutada ka keskpankade rahapoliitikat, vahendab Reuters.

Nafta ületas juulikuised tipud järsult, sest suur osa globaalsest pakkumisest on jätkuvalt häiritud. Selle tõttu on varud vähenenud. Euroopas on maagaasi kiire hinnatõus surunud üles kõiksugu kulusid.

