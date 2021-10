Energiaturu kriis levib ka naftaturule

Suubritannias levinud puudus kütusest sundis hiljuti tanklaid ennast sulgema. Foto: Reuters/Scanpix

Maagaasi puudus Euroopas ja Aasias suurendab nõudlust nafta järele, mis süvendab naftaturu puudujääki veelgi, teatas Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA).

Nafta hind on tõusnud kiiresti üle 80 dollari barreli eest ja jõudnud kolme aasta kõrgeima tasemeni. Kauplejad ootavad, et rekordiline maagaasi hind suurendab teiste kütuste tarbimist, eriti elektritootmiseks. See on juba juhtumas ning päevane naftatarbimine peaks suurenema 500 000 barreli võrra, teatas IEA neljapäeval, vahendab Bloomberg.

