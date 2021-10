Nafta püüab ka sellel nädalal uusi tippe

Nafta puurtorn Mehhiko lahes. Foto: Reuters/Scanpix

Nafta hinnatõus on täna jätkunud, nii Brenti kui WTI toornafta on kallinenud vähemalt 2 protsendi võrra, sest energiakriis ei ole leevenenud, vahendab Reuters.

Brenti toornafta on täna kallinenud 2 protsenti, 84 dollarini barrel, mis on kõrgeim tase alates 2018. aasta oktoobrist. WTI toornafta on lisanud 2,5 protsenti ja barrel maksab juba 81,3 dollarit, viimati kauples WTI nii kõrgel tasemel 2014. aasta lõpus.

