Kristi Saare Enefiti märkimisest: laulupeonaljad olid õigustatud

Aasta investor 2021 tiitliga pärjatud investor Kristi Saare. Foto: Raul Mee

Investor ja Naisinvestorite Klubi eestvedaja Kristi Saare märkis aktsiate ülemärkimise ootuses Enefit Greeni nii juriidilise kui ka eraisikuna, et soovitud kogus kätte saada.

Saare ennustas enne tulemuste teatavaks saamist, et investorite raha pakkumise maht võiks olla suisa 500 miljonit. Tema hinnangul leidis kinnitust nali, et Enefiti märkimine on nagu laulupeol osalemine.

