Roosaare plaanib osa Enefiti aktsiatest õige pea rahaks teha

Jaak Roosaare märkis Enefit Greeni aktsiaid. Foto: Liis Treimann

Investor Jaak Roosaare märkis enda sõnul erinevate ettevõtete kaudu kokku 80 000 Enefit Greeni aktsiat, millest plaanib väiksema osa õige pea rahaks teha.

Roosaare sõnul oli ta üllatunud, et märkijaid oli suisa enam kui 60 000, ta ise oletas, et huviliste arv jääb 30 000–40 000 juurde. Investor märkis, et ilmselt võttis Enefit Greeni pakkumine raha ära ka konkureerivatelt pakkumistelt, näiteks DelfinGroupilt või Moderalt.

