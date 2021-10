Biden plaanib maksudega rikkaid pitsitama hakata

Biden plaanib rikkaid karmimalt maksustama hakata. Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

Täna avalikustas Senati rahanduskomisjoni esimees Ron Wyden nn "miljardäridemaksu" plaani, mille eesmärk on kõrgemalt maksustada rikkaid ja ettevõtteid, vahendab Reuters.

"Miljardäridemaks" hõlmaks endas nende kapitalikasumi maksustamist, kelle varade väärtus on üle 1 miljardi dollari või on teeninud varadelt 3 aastat järjest vähemalt 100 miljonit dollarit. Maksumäär oleks 23,8% kapitalikasumile, mis saadakse kaubeldavatelt varadelt (nt aktsiad), hoolimata kas neid müüakse või mitte. Samas lubaks see maksumaksjatel teha ka mahaarvestusi varadelt saadud kahjumitelt.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099