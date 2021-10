Šiauliu rõõmustab supertulemustega

Šiauliu panga finantsjuht Donatas Savickas on kolmanda kvartali edukate tulemustega rahul. Foto: LIIS TREIMANN

Leedu Šiaulių Bankas teenis esimese kolme kvartaliga 44,2 miljonit eurot auditeerimata puhaskasumit, mis on 29% rohkem kui aasta tagasi. Selle aasta rekordiline 16,3 miljoni eurone kvartalikasum edestas 22 protsendiga aastataguseid tulemusi, teavitas pank börsiteate vahendusel.

„Riigi majandus püsib aktiivsena ja see kajastub ka selle kvartali tulemustes – ettevõtete finantseerimisportfell kasvab, eraklientide huvi eluasemelaenude vastu on jätkuvalt suur ning kortermajade finantseerimise kaasajastamise nõudlus kasvab pidevalt,“ ütles Šiaulių Bankase tegevjuht Vytautas Sinius. Tema sõnul oli kvartal panga jaoks erakordne. "Võlakirjade emiteerimisega astusime esimese sammu rahvusvahelisele võlakirjaturule, see aitas tugevdada pikaajaliste kohustuste struktuuri ja suurendas investorite baasi.“

