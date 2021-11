Uskumatu lollusega hakkama saanud Paulost kandis lõpuks suur edu

Aktsiaturul edu saavutamiseks on lihtsatest põhimõtetest kinnipidamine taustast olulisemgi, leiab Taltechi rahanduse õppejõud ja investor Tarvo Vaarmets. Foto: Andres Haabu

Kui John Allen Paulos WorldComi aktsiaga lõpetas, alustasin mina alles investeerimist. Aasta oli 2002 ja USA internetimullist vihisesid välja viimased õhujoad. Paulose „Matemaatik mängib börsil“ toob selle börsiagoonia lugejani. See ei ole aga raamatu põhipanus.

Minu käitumusliku rahanduse vallas tehtud teadusuuringute üks paljudest järeldustest viitab, et tugev reaalainete taust ja kõrgem haridustase toovad aktsiaturgudel keskmisest suuremat edu. Paulos on matemaatikadoktor, kuid ometi sai ta hakkama uskumatu lollusega, eitades reaalsust ja kaevates end ühe sügavamale börsimülkasse. Paulose mängisid üle psühholoogia ja emotsioonid, andes sellega selge signaali, et aktsiaturul edu saavutamiseks on lihtsatest põhimõtetest kinnipidamine taustast olulisemgi.

