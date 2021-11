Muski säuts pani Tesla aktsia langema

Tesla tegevjuht Elon Musk. Foto: Reuters/Scanpix

Tesla tegevjuht Elon Musk ütles, et elektriautode tootja pole Hertziga suurlepingut veel sõlminud, mis pani aktsia langema. Hertz teatas veidi enam kui nädal aega tagasi, et on jõudnud Teslaga kokkuleppele 100 000 auto ostmiseks.

Tesla aktsia on täna langenud enam kui 4 protsenti. Enne seda oli Tesla enam kui nädal aega järsult kallinenud, sest 25. oktoobril teatas autorendifirma Hertz, et on tellinud 100 000 uut Teslat. Tesla turuväärtus ületas eelmisel nädalal ka triljoni dollari piiri.

