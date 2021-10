Ma ei saa jätta märkimata, kui minu portfelli aktsiad rekordeid löövad. Sedakorda siis Tesla nii aktsia hinna kui kolmanda kvartali tulemustega, ehkki selle aktsia roll minu portfellis on pigem spekulatiivne ja osakaal marginaalne, on kasum paberil väga korralik.

Tesla aktsia hind käis reedel ära 910 dollari tasemel ja lõpetas päeva 909,68 dollaril. See on kõigi aegade tiputase, ehkki numbrites oleme näinud Tesla aktsial ka kõrgemat hinda. Mäletatavasti toimus läinud aastal aga split ehk aktsia tükeldamine . Kokku on Tesla aktsia hind mulluse raju ralli ja selle aasta alguse järskude liikumiste järel tänavu kerkinud pea 29%. Võrdluseks on S&P 500 indeks aasta algusest 21% plussis.