Tesla aktsia on kevadest alates jõuliselt taastunud

Teslade tootmist ei ole kiibipuudus väga häirinud. Foto: Andres Haabu

Tesla aktsia on viimastel kuudel tublisti tõusnud, mis on osalt tingitud sellest, et investorite hinnangul saab elektriautode tootja kiibipuudusega paremini hakkama kui konkurendid, kirjutab Bloomberg.

Tesla aktsia on tõusnud täna New Yorgi börsi eelturul 1,1 protsenti, 852 dollarini. Märtsi alguses kukkus Tesla aktsia 563 dollarini ning nüüdseks on aktsia kevadisest madalpunktist kallinenud juba 50 protsenti.

