Esimene Eesti pank teeb krüptoga kauplemise koha

Uus abilinnapea: iga punase raja asemel tuleb oma rattatee

Värske Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on tema prioriteet linnaruum ja see, et inimene tunneks end seal hästi ning pääseks sõltumata liikumisvahendist ligi kõigele, mis vajalik. Enne valimisi palju kõneainet pakkunud punased rajad saavad tulevikus asendatud eraldi rattateega, mis on eraldi projekteeritud konkreetse tänava jaoks.

