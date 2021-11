Wise'i aktsia jõudis uue põhjani

Investor: suurelt kukkunud Wise'i aktsia vajab tõusuks mitut head uudist

Wise'i aktsia hinna langus on valmistanud pettumuse. Uurisime Äripäeva Raadio hommikuprogrammis investor Marko Oololt, kuidas sellesse suhtuda? Kas on paras aeg müüa või hoopis õige hetk osta? Tema sõnul teeb ettevõte äriliselt kõik hästi ja sisu on tugev, aga investorid seda ei usu. "Mitu head uudist peaks tulema, et kukkumist tasa teha," hindas ta.