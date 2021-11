Dollar taandub 16 kuu tipust

USA dollar on viimastel kuudel kallinenud. Foto: Reuters/Scanpix

Dollariindeks on täna langenud, aga kaupleb viimase 16 kuu kõrgeima taseme lähedal, sest turgude ootused intressimäärade tõstmise osas USAs on kasvanud, vahendab Reuters.

Föderaalreservi 2-3. novembril toimunud kohtumise detailsem ülevaade andis dollarile kolmapäeval hoogu – sealt võis välja lugeda, et Föderaalreserv on aina rohkem mures inflatsiooni kiirenemise pärast. Mitmed rahapoliitikud ütlesid, et nad toetavad varaostu programmi vähendamist kui kõrge inflatsioon püsib. Samuti soovitakse sellisel juhul intressimäärasid kergitada.

