Investorid avastasid Tallinna börsilt lihvimata teemandi

Coop Panga aktsia sel aastal kõrgustesse sööstnud. Foto: Liis Treimann

Investorid on käesoleval aastal Eesti aktsiaturult leidnud ühe lihvimata teemandi, mis on kiirelt jõudnud investorite lemmikaktsia staatusesse.

Kas investorite suurem huvi on tulnud seetõttu, et loodetakse LHV eduloo kordust või minnakse lihtsalt aktsia hinnatõusuga kaasa, seda on raske öelda. Igal juhul on Coop Panga börsile tulek aidanud Eesti investorite kogukonda veelgi täiendada.

