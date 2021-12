LHV Briti haruga liitub kogemustega sõltumatu juhtkonna liige

LHV Panga juht: investeerimisbuum tegi novembri tulemused

LHV Panga juht Kadri Kiisel ütles, et grupi novembri tulemuste taga on klientide aktiivsus, mida hoiab üleval investeerimishuvi. Järgmistel kuudel on tema sõnul suurim väljakutse tagada see, et sügisel esinenud tõrkeid veebi ja lahenduste töös enam ei tekiks.