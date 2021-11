Madis Toomsalu näeb kinnisvaraturul kriisimärke

LHV Grupi juht Madis Toomsalu rääkis Äripäeva Raadio saates "Kuum tool" ka sellest, kuhu on oma raha lisaks LHVle investeerinud. "Need pole ilmselgemad ja tuntumad nimed, aga nimede asemel tasub pigem vaadata trende," selgitas ta valdkondi. Foto: Andras Kralla

Tänavuse TOP100 võitis LHV Grupp. Ettevõtte juht Madis Toomsalu rääkis kuumal toolil muuhulgas, millised kinnisvaraturu suundumused muretsema panevad. "Parim kriisi maandamise meetmeid on kriisi kartmine ja praegu juba tasub karta," märkis ta.

Seda hirmu toidab intressimäärade tõstmine, kiirelt kallinev kinnisvara, aga ka see, et tehakse broneerimislepingutega tehinguid ja kinnisvaraostjad pole esmakoduostjad, vaid investeerijad. "Need on käitumuslikud aspektid, mida tasub tähele panna," selgitas ta. "Järjest vähem mõeldakse põhjustele, miks tehinguid tehakse või pole need põhjused pikaajaliselt loogilised, siis see on esimene kriisi tundemärk."

