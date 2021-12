Puust ja punaseks: kas ja kui palju oma III sambasse enne aastalõppu lisaraha sisse panna

Naisinvestorite Klubi asutaja Kristi Saare toob välja juhud, kus investor võib pika ninaga jääda. Foto: Liis Treimann

Pensioni kolmanda samba kaudu indeksifondi investeerimine on investoritele üks nn kindla tulu allikas tänu maksusoodustusele, kuid igal aastal tuleb ette ka seda, et mõned inimesed oodatud tulumaksutagastust ei saa, kuigi oma samba ilusti aasta jooksul „ära täitsid“.

Pange oma kolmas sammas täis, on soovitus, mida igal aasta lõpul korratakse. See tähendab seda, et tulumaksusoodustusest osa saada, tuleks enne uut aastat sambasse üle kanda 15% oma aastasest brutotulust, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot.

