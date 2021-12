USA tarbijate kindlustunne tegi ootamatu tõusu

Kliendi ühe maailma suurima jaemüügi ettevõtte Costco ees. Foto: JOE RAEDLE

Vaatamata omikronitüve levikule ja kiirele hinnatõusule, kerkis USA tarbijate kindlustunne detsembris oodatust kõrgemale, vahendab Bloomberg.

The Conference Boardi andmetest selgub, et detsembris tõusis kindlustunde indeks novembri 111,9 pealt 115,8 peale. Analüütikud prognoosisid detsembriks 111 näitu. The Conference Boardi ootuste indeks, mis näitab väljavaadet järgneva poole aasta majandusele, kerkis viie kuu kõrgemaile tasemele, 96,9 peale.

