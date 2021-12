Viimane börsinädal algas Balti turgude väikese tõusuga

Pühade aegu puhkavad ka börsid

Kätte on jõudnud pühadeaeg, mil ka börsil kauplejatel on võimalus võtta aeg maha ja veeta aega lähedastega. Nii jõuludel kui aastavahetusel on mitmed börsid suletud, mistõttu ei ole teatud päevadel võimalik väärtpaberitega tehinguid teha.