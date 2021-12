Pühade aegu puhkavad ka börsid

Ka börsikauplejad võtavad pärast aktiivset aastat välja mõned puhkepäevad. Foto: AFP/Scanpix

Kätte on jõudnud pühadeaeg, mil ka börsil kauplejatel on võimalus võtta aeg maha ja veeta aega lähedastega. Nii jõuludel kui aastavahetusel on mitmed börsid suletud, mistõttu ei ole teatud päevadel võimalik väärtpaberitega tehinguid teha.

Tallinna, Riia ja Vilniuse börsil on kauplemispühad nii jõulude ajal 24.–26. detsembrini kui aastavahetusel 31. detsembril. Kuna 25. ja 26. detsember langevad nädalavahetusele, siis tegelikkuses on mõjutatud ainult reedene börsipäev.

