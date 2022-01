Saario soovitab investoril panustada lotovõidu asemel aega ja kasvupotentsiaaliga ettevõttesse

Vanameister Saario õpetussõnade järgi tegutsedes võib majandusliku sõltumatuse saavutada igaüks, kes on oma elutee esimeses pooles, on LHV nooremanalüütik Raido Tõnisson veendunud. Foto: Raul Mee

Kui veel mõni aeg tagasi olid sõnad „börs“ või „aktsiaturg“ paljudele võõrad, kohati ka hirmutavad, siis nüüd on hakatud üha rohkem aktsiatesse investeerimise vastu huvi tundma. Seda ka kooliealiste noorte hulgas. Siiski võib usaldusväärse info leidmine olla keeruline.

Soome investeerimisguru Seppo Saario uus, just noortele suunatud investeerimisraamat „Nõnda ma investeerin börsiaktsiatesse“ leevendab seda muret oluliselt, juhatades lugeja aktsiaturgude põnevasse maailma. Selle peamine sõnum ei erine oluliselt Saario menuteosest „Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse“, mis rõhutab, et investeerimisel on kõige olulisem leida üles kiiresti kasvavad ettevõtted ja anda neile aega.

Järgides kahte nimetatud põhitõde, võib Saario õpetussõnade järgi tegutsedes majandusliku sõltumatuse saavutada igaüks, kes on oma elutee esimeses pooles. Sealjuures ei ole tarvis suurt algkapitali, mis on noorte puhul üldjuhul võimalik vaid lotovõidu või pärandi näol – targalt ja väikeste sammudega, kuid järjekindlalt tegutsedes võib vajaliku kapitali koguda ka võrdlemisi väikese sissetuleku juures.

Raamat: "Nõnda ma investeerin börsiaktsiatesse. Teejuht noortele" Autor: Seppo Saario Lehekülgi: 128 Kirjastus: Äripäev Loe näidislehekülgi siit. Investeerimistarkust aitavad jagada LHV, Nasdaq Tallinn ja Swedbank.

Soome investorina annab Saario põgusa ülevaate ka riigi majandusest, sealsest börsist ning tutvustab investorile kõige olulisemaid majanduslikke indikaatoreid. Soome börs on välisinvestorite huvi tõttu viimastel aastakümnetel kiiresti arenenud. Oma panuse on andnud ka digiajastusse jõudmine, muutes tehingute tegemise kiiremaks ja lihtsamaks. Juurde on tekkinud uusi börsiettevõtteid, eriti pärast pandeemia puhkemist aastal 2020.

Noortele investoritele sülle kukkunud võimalused

Saario nimetab seda murrangulist perioodi noortele investoritele sülle kukkunud võimaluseks – digitehnoloogia, globaliseerumine ja kliimamuutused on hävitamas terveid tööstus- ja teenindusvaldkondi, tuues kaasa muutusi kogu maailmas. Iganenud ja tootmisele keskendunud tööstusharude asemel on vastutustundlik investeerimine, plokiahelad, krüptovarad, tehisintellekt ja masinõpe investeerimismaailma uuteks suundadeks.

Ettevõtted, kes kasutavad jõuliselt maailma muutvaid digitaalseid tehnoloogiaid, on parimate kasvuväljavaadetega, eriti kui investeeringuperiood on pikk. Järjekindlal investoril, kes teeb piisavalt uurimustööd, on nende ettevõtete üles leidmiseks suurepärased võimalused, sest analüütikud jälgivad väikeettevõtteid ja nende tulevikuperspektiive harva.

Kuigi Saario keskendub raamatus peamiselt parimate üksikettevõtete leidmisele, tutvustab ta ka erinevaid madala halduskuluga indeksifonde, mis võimaldavad ühe investeeringuna osa saada mitme ettevõtte arengust korraga. Nagu maailma parim investor Warren Buffett on öelnud, on madala kuluga indeksifondid enamikule aktsiatesse investeerijatele tõenäoliselt parim valik.