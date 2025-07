Tagasi 28.07.25, 10:46 Incapi juht kasumi langusest: “See on paberil probleem” Elektroonikakontsern Incap tegi möödunud reedel investoritele ootamatu kasumihoiatuse. Ettevõtte juht Otto Pukk selgitas, et kasuminumbreid mõjutas oluliselt dollari ja India ruupia kursi langus.

Foto: Raul Mee

„See on pigem paberil probleem,“ ütles Pukk.

Tema sõnul on Incapi äritegevus iseenesest korras, kuid valuutakursside muutus mõjutab seda, kuidas majandustulemused aruannetes välja paistavad. „Kui me teeme oma aruandeid, siis peame need ümber rehkendama. Ja siis tulevadki need efektid,“ selgitas ta.

Reedel avaldas Incap oma majandustulemused, millele eelnes ka kasumihoiatus. Teises kvartalis langes ettevõtte müügitulu võrreldes aasta varasemaga 4% ja ärikasum 6%. Puhaskasum vähenes veelgi. Nädalaga langes Incapi aktsia hind ligi 10%.

Artikkel jätkub pärast reklaami

„Hoiatus tuli siis, kui meil endal oli pilt selge,“ ütles Pukk. Tema sõnul pole firmaga midagi erakordset juhtunud – sarnaselt kannatasid paljud ettevõtted, kelle põhivaluutaks on USA dollar, kuna dollari kurss on langenud ajalooliselt madalale tasemele.

Lisaks tuli juttu sellest, kas ja kuidas Trumpi äsja kehtestatud 15-protsendilised tollid USAs tootva Incapi äri mõjutavad. Põgusalt sai räägitud ka Incapi äritegevuse kulgemisest Eestis.

Küsis Meelis Mandel.