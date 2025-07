Tagasi 28.07.25, 11:46 Klemens Arro: AI-ta end konkurentsi, mitte abitusse Samal ajal kui paljud vaidlevad tehisaru kaugete tulevikuvisioonide üle, sünnib reaalne väärtus ja konkurentsieelis tänaste võimaluste süsteemsest ja targast rakendamisest, kirjutab AI Labi tegevjuht Klemens Arro vastukajana Rainer Ratniku artiklile „Ära AI-ta end ise abitusse“.

“Kõige suurem viga on näha tehisaru pelgalt nutika vestlusaknana, kust tark töötaja peab iga kord uuesti väärtust välja pigistama. See on pealiskaudne lähenemine, mis aitab heal juhul teistel sabas püsida, kuid ei loo kunagi püsivat konkurentsieelist,” rõhutab Klemens Arro. Pilt on illustreeriv.

Lõputud konverentsid, futuristlikud LinkedIni postitused ja pidev jutt peagi saabuvast superintellektist on tekitanud infomüra, mis väsitab. Paratamatult on selle tagajärjeks küünilisus ja umbusk. Tekib tunne, et peale suure tolmupilve ei ole tehisaru midagi reaalset pakkunud ning edu saadab endiselt vaid neid, kes traditsioonilisel viisil ise tööd teevad.