Morgan Stanley tulemused ületasid ootusi

Advokaadibüroode TOP: tehingutöö toob edu, kohtuvaidlused tagavad stabiilsuse

Advokaadibüroode TOPis teiseks tulnud advokaadibüroo Walless juhtivpartner ja vandeadvokaat Piret Kergandberg ütleb, et headel aegadel toob tehingutöö suurema edu, samas kui kohtuvaidlusi on pidevalt ja need tagavad stabiilse äraelamise. Riskide maandamises tuleb arendada mõlemaid.

