Balti börsid lõpetasid nädala suure müügilainega

Tehnoloogiapark aitab kaasa elektrikulude kokkuhoiule ja rohepöördele

Tehnoloogiapargid aitavad suure elektritarbimisega ettevõtetel hoida elektri hind kontrolli all, lisaks aitavad kaasa rohe-eesmärkide täitmisele. Mida need endast täpselt kujutavad ja millise profiiliga ettevõtetele on suunatud, räägivad Äripäeva raadio sisuturundussaates Enefit Poweri juht Andres Vainola, Tehnoloogiaparkide juht Norman Leemets ja IVIA juht Teet Kuusmik.

