Microsofti aktsia reageeris headele tulemustele suure langusega

Microsoft ostab megatehingus ühe maailma suurima mängutootja

Microsoft teatas teisipäeval, et ostab arvutimängu “Call of Duty” looja Activision Blizzardi ligi 67 miljardi dollari eest. See on sektori seni suurim tehing, mis aitab Xboxi tootjal saada käibelt maailma suuruselt kolmandaks mängutootjaks, vahendab Reuters.