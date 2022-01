Ostsin ajatut kasvuraketti

Kuigi laupäeval toimunud investor Toomase konverentsil kuulutas mitu esinejat, et börsipidu on läbi ja nüüd ootab meid ees langus, siis mind see ei morjendanud ning tegin otse lava peal ka ühe ostutehingu kasvuraketti, millesse ma tõeliselt usun.

