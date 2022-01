Margus Rink: meid on rünnatud, enamikku panku on rünnatud

Margus Rink investor Toomase konverentsil 2022. Foto: Raul Mee

Kübermaailmas loobitakse ka pankadele aina enam kaikaid kodaratesse, rääkis Coop Panga juht Margus Rink.

Ta lisas, et seetõttu on pank infoturbesse teinud viimase aasta jooksul ka palju investeeringuid. „Ka meid on rünnatud. Arvan, et enamikku Eesti panku on rünnatud,“ rääkis ta.

