LHV suuraktsionär astus varjust välja

Investor ja ettevõtja Ingmar Mattus on viimastel päevadel viinud oma LHV aktsiad esindajakontolt isiklikule kontole. Foto: Andras Kralla

LHV aktsionäride nimistus 24. kohal olev Ingmar Mattus on oma aktsiapositsiooni esindajakonto tagant välja toonud.

Investor ja ettevõtja Ingmar Mattus on varasemalt oma positsioonidega peitunud Šveitsi esindajakonto SIX SIS AG taha. Viimastel päevadel on ta sealsed aktsiad kandnud üle oma päriskontole Mattus & Co AG.

