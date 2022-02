Alexela Oili endine tegevjuht ja praegu Tallinna Sadama tütarettevõtte Green Marine juhatuse liige Ain Kuusik näeb võimalust, et Ukrainas võib puhkeda laiaulatuslikum sõjategevus. Samas usub ta, et kõik läheb siiski ühel hetkel mööda ning aktsiaturgudel tuleb uus tõus, mistõttu on ta viimastel nädalatel oma investeeringuid Balti turul suurendanud. Foto: Andras Kralla