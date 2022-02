LHV sai Leedu keskpangalt trahvi, pank vaidlustab otsuse

LHV on enda sõnul käitunud õigesti ning vaidlustab Leedu keskpanga otsuse kohtus. Foto: Andras Kralla

Leedu keskpank jõudis otsusele, et LHV eksis nõuete vastu kliendi väärtpaberitega seotud korraldusi täites, ning määras LHV-le 0,2 miljoni eurose trahvi.

Leedu keskpank leidis, et LHV Pank on kliendi väärtpaberitega seotud korraldusi täites eksinud turukuritarvituse määruses sätestatud nõuete vastu. LHV hinnangul on Leedu keskpanga seisukoht süüdistavate punktide osas põhjendamatu. Samale järeldusele jõudsid ka välised õiguseksperdid, kelle hinnangul on LHV tegevus olnud korrektne ja vastab rahvusvahelisele praktikale, teatas täna LHV Group börsiteates. Seejuures loobus Leedu keskpank menetluse käigus osast etteheidetest, lisas pank.

