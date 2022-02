Soome ravimifirma aktsia lendas uudise peale lakke

Soome ravimifirma Orioni aktsia on täna veerandi võrra kallim kui eile uudise peale, et tema ravimil Nubeqa on varem arvatust suurem potentsiaal.

